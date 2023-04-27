Никита Джигурда: «Пиво должно быть на стадионах!»

Актер, сценарист, режиссер и музыкант Никита Джигурда в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал идею о возвращении пива на стадионы.

— Сейчас идут очень бурные обсуждения насчет возвращения пива на стадионы. Как вы считаете, нужно ли это в данный момент российскому футболу?

— Я считаю, что пиво должно быть на стадионе. Пусть только оно будет в алюминиевых, а не стеклянных бутылках, чтобы не было происшествий. Все равно проносят, заставляют людей нарушать закон. А зачем? Можно ввести какие-то правила, ограничения. Но пиво должно быть! Моя позиция такая.

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.