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Джигурда: «Если хожу на РПЛ, то по приглашению. Мне паспорт болельщика не нужен!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Актер, сценарист, режиссер и музыкант Никита Джигурда в комментарии для «СЭ» высказался о падении посещаемости в этом сезоне РПЛ.

«Думаю, когда начнут продавать пиво, часть протестующих против введения паспорта болельщика пойдет на стадионы. Я понимаю, для чего это делается, это безопасность граждан. Когда есть паспорт болельщика, если он набедокурил, его гораздо проще вычислить. Это же мировая практика. Но это не значит, что нам ее во всем надо копировать. Но в этом есть рациональное зерно. Надо уже считать экономистам, какие потери. Гибче нужно быть. Хожу ли я на матчи РПЛ? В последнее время нет. Если иду, то по приглашению, мне паспорт болельщика не нужен!» — сказал Джигурда «СЭ».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Футбол
РПЛ
Никита Джигурда
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