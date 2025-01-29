Каккоев: «Главная задача — не просто остаться в РПЛ, но и избежать стыковых матчей»

Защитник «Пари НН» Никита Каккоев рассказал о целях нижегородской команды на вторую часть сезона в РПЛ.

«Хотелось бы быть выше. Не могу сказать, что доволен 12-м местом. Но имеем то, что имеем. Впереди у нас 12 матчей, будем стараться набирать очки в каждой игре.

Цель одна — быть как можно выше. Главная задача — не просто остаться в РПЛ, но и избежать стыковых матчей. Будем делать все, чтобы набирать очки в каждой игре», — цитирует Legalbet Каккоева.

После 18 туров в РПЛ «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.