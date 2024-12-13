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Сегодня, 22:21

Кокарев: «Заболотный оказывает серьезное влияние на игру «Химок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Химок» Никита Кокарев поделился мнением об игре форварда подмосковной команды Антона Заболотного.

«На мой взгляд, Заболотный здорово проявляет себя в «Химках». Он оказывает серьёзное влияние на нашу игру и вносит большой вклад в хорошие результаты команды. Однако в целом хотелось бы отметить, что вся команда в последних матчах играет очень неплохо. Поэтому я бы сильно не акцентировал внимание на отдельных игроках», — приводит слова Кокарева Legalbet.

В сезоне-2024/25 на счету Заболотного 19 матчей в составе «Химок» во всех турнирах, три гола и пять результатных передач.

Источник: Legalbet
ФК Химки
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