Никита Кривцов отправлен в «Краснодар-2»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отправлен в дубль и поедет в эти выходные на матч с «Краснодаром-2».

«Кривцов едет на игру с «Краснодаром-2». Его сослали в «Краснодар-2». Я не знаю, из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В субботу, 14 сентября, «Краснодар-2» сыграет против брянского «Динамо» в матче Второй лиги. В этот же день «Краснодар» встретится с «Ростовом» в рамках 8-го тура РПЛ.

В этом сезоне 22-летний россиянин сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Также 5 сентября он сыграл один тайм за сборную России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).