Кривцов — об игровой философии Галицкого: «Для меня результат важнее игры. Хочется выиграть РПЛ»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал игровую философию владельца клуба Сергея Галицкого.

— Для Сергея Галицкого качество игры всегда было важнее результата, но этот сезон показывает, что философия поменялась: при Ивиче «Краснодар» не стесняется действовать по счету. Как проходила эта трансформация?

— Для меня результат всегда был важен. Хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ.

Что касается трансформации, то не буду спорить: бывали матчи, когда мы играли по счету. С тем же «Ростовом», например, подстроились под их игру и после двух-трех ошибок на своей половине поля боялись привезти еще. Поэтому перешли на длинные передачи.

Но в остальном я бы не сказал, что мы конкретно садились и действовали от обороны. Всегда стараемся контролировать игру, держать мяч у себя. Естественно, если мы ведем, например, 1:0, идет 90-я минута и нам нужны очки, то мы сыграем аккуратнее. Но это же нормальное явление! Тот же «Зенит» разве поведет себя иначе?

— Что лучше: победить при незрелищной игре или выдать шоу, но потерять очки?

— Ну, вообще-то хочется сыграть ярко и выиграть. Другой вопрос, что это не всегда получается. Условно, мы можем выглядеть хорошо, контролировать мяч, но практически не создавать моменты. А в концовке забить.

Поэтому не хочется заранее отказываться от победы или игры. Но если абстрагироваться, то для меня, конечно, важнее результат. Главное, чтобы команда побеждала.