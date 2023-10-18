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Сегодня, 09:15

Кривцов — об Ивиче: «Уверен: даже если «Спартак» позовет, он откажется»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может увести главного тренера команды Владимира Ивича.

— Лидерство «Краснодара» — главная неожиданность сезона. Летом ты мог представить, что в середине октября команда будет лидировать и опережать «Зенит» на 7 очков?

— Да, потому что этого всегда хотелось. Просто не получалось — отдавали матчи, в которых должны были побеждать, теряли свои очки... То, что происходит сейчас, — результат работы на сборах и заслуга каждого футболиста. Именно благодаря этим вещам мы сейчас на первом месте.

— Главный конкурент — «Зенит»?

— Да все конкуренты опасны. Возьмите те же «Крылья»! Или «Оренбург», который берет и обыгрывает «Зенит». Нам с ними тоже было тяжело, особенно в первом тайме. Как и со «Спартаком» дома, с «Ростовом»... В РПЛ нельзя никого недооценивать.

— «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести Владимира Ивича по ходу сезона. Это напрягает?

— Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение. Не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы.

— Один из аргументов, почему Ивича потенциально может заинтересовать вариант со «Спартаком» — отсутствие четкой цели стать чемпионом в «Краснодаре». Вам ее не озвучивали?

— Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара». За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали. Даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи, и то мы забрались на четвертое место.

Никита Кривцов. «Если Ивича позовет «Спартак», он откажется!» Галицкий, агент из Европы, рэп: интервью молодой звезды «Краснодара»
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Никита Кривцов
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