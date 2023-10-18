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Сегодня, 10:00

Кривцов — об отсутствии голов в сезоне: «Меня как будто заколдовали!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Никита Кривцов.
Фото «Краснодар»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал то, что не забил ни одного гола в текущем сезоне РПЛ.

— Весной ты стал одним из главных открытий РПЛ, забив в 7 матчах 7 голов. А что с результативностью в этом сезоне?

— Честно, вообще без понятия. Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал. Хотя должен был. Например, в Казани...

— А с «Ростовом» мог сделать ассист, но Кордоба не реализовал выход один на один.

— Да! Но видишь, не хотят с моих передач забивать, ха-ха! Джон, наверное, подумал, что забивать при 1:2 — слишком рано, надо было сохранить интригу до 95-й минуты.

— Отсутствие результативных действий на тебя давит?

— Когда я в игре, об этом не думаю. Главное — результат команды, одеяло на себя я не тяну. Но за пределами поля, бывает, задаюсь вопросами: почему не могу забить? Что делаю не так? Почему не получается? Ответы пока не нашел — нахожусь в процессе.

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ФК Краснодар
Никита Кривцов
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