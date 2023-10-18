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Кривцов — о лишнем весе: «Отдыхал в Таиланде и слишком много ел. На сборы привез 6 кг»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Никита Кривцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» рассказал, что у него есть предрасположенность к лишнему весу.

— Возвращаясь к твоей форме весной: с одной стороны, ты забил 7 голов, с другой — за пару месяцев до этого приехал на сборы с лишним весом.

— Ох, было такое: вернулся из отпуска с 5-6 лишними килограммами. Отдыхал в Таиланде — и слишком много ел. Но это ошибки молодости — больше такого не повторится.

— Что сказали в клубе?

— В тот момент только назначили Ивича... Но он, видимо, только осваивался и принимал дела, так что на тему веса реакции не было. Зато с руководством разговоры состоялись. И, конечно, не самые приятные. Плюс штрафы я заплатил. Но это стало для меня уроком: я все осознал, на сборах пришел в оптимальную форму и сейчас контролирую.

— А у тебя есть предрасположенность к лишнему весу? Знаю многих футболистов, которые едят все подряд — и вообще не набирают.

— Я тоже. И если бы можно было получить одну сверхспособность, я бы выбрал: есть и не толстеть. Предрасположенность [к лишнему весу] есть, но, опять же, сейчас я начал относиться к этому гораздо профессиональнее, чем раньше. Работаю с нутрициологом, у меня есть индивидуальный план питания на каждый день — после того случая проблем не было.

— От многого приходится отказываться?

— Конечно. Но здесь важны мера и количество. Можно и сладкое себе позволить — только раз в неделю, а не каждый день. Хотя я полностью это исключил: и сладкое, и мучное, и газировки с лимонадами. Все, что влияет на лишние килограммы.

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ФК Краснодар
Никита Кривцов
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