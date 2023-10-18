Кривцов — о музыке в раздевалке «Краснодара»: «Перед матчами включаем Дрейка и L`ONE»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» рассказал, какая музыка играет в раздевалке команды.

— Кто отвечает за музыку в раздевалке «Краснодара»?

— Всегда по-разному. Иногда я, иногда Эдик Сперцян. Бывает, Джон Кордоба что-то ставит. Но я свою музыку в раздевалке не включаю — выбираю песни, которые все знают. Перед играми чаще всего играют Дрейк или L`ONE.

— Три исполнителя, которые чаще всего играют у тебя в наушниках по дороге на игру?

— Kizaru, Pharaoh, T-Fest и OG Buda. Четыре!

— После матчей ты обычно проходишь через микст-зону с огромной колонкой, из которой орет музыка. Это твоя?

— А у нас их много: одна всегда стоит на стадионе, две другие — на базе и в тренажерном зале. А четвертая всегда ездит с нами на выездные матчи.