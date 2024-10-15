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Голкипер «Пари НН» Медведев: «Никому неохота бороться за выживание»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Голкипер «Пари НН» Никита Медведев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о положении команды в турнирной таблице РПЛ. После 11 туров нижегородцы занимают 12-е место с 11-ю очками.

«Никому неохота бороться за выживание. Но есть реальность, в которой мы живем. На данный момент мы находимся между концом и серединой турнирной таблицы. Нить очень тонкая. Хочется подальше отодвинуться от команд, которые идут в конце и приблизиться к тем, кто выше. Но для этого нужно проделать большую работу. Надеюсь, у нас это получится», — сказал Медведев «СЭ».

В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября в рамках 12-го тура РПЛ.

Никита Медведев
ФК Нижний Новгород

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