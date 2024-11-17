Никита Медведев рассказал о своем отношении к астрологии

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев объяснил почему не верит в астрологию.

«Согласен с тем, что футболисты достаточно суеверны. У меня тоже есть какие-то особые приметы, ритуалы перед матчами, но раскрывать их не буду, оставлю при себе. Если захотите, понаблюдаете за мной и увидите.

Верю ли в астрологию, таро и другие эзотерические вещи? Я религиозный человек, поэтому особо в это все не верю. Но не осуждаю тех, кому такое нравится. Каждому свое», — цитирует Медведева Legalbet.

В текущем сезоне 29-летний голкипер провел 15 матчей, пропустил 27 мячей и четырежды отыграл на ноль.