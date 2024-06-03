Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:11

Никита Медведев: «Если поступит предложение от «Ростова», я с удовольствием его рассмотрю»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что пока еще не покинул желто-синих. По словам футболиста, он рассмотрит предложение от донского клуба, если ему будет предложен новый контракт.

«Я официально не ушел из «Ростова», у меня еще не закончился контракт. Покидаю ли я команду? Не знаю пока. Если от «Ростова» поступит предложение, то с удовольствием его рассмотрю. На данный момент от них предложения не получал. Сейчас мы с агентом думаем, как оно будет, смотрим, следим за ситуацией», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Медведев играл за желто-синих с февраля 2016-го по июнь 2017 года, а в 2022-м вернулся в команду. В минувшем сезоне 29-летний голкипер провел 17 матчей за ростовчан во всех турнирах, пропустив 21 мяч и 3 раза сыграв на ноль.

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Обсудить
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Медведева считает несправедливой ситуацию с дисквалификацией Валиевой
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Масалитин допустил, что Федотова могли уволить из-за недовольства болельщиков ЦСКА
Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон
Гладилин: «Сезон Соболева оценю на тройку с минусом — он не участвовал ни в каких бомбардирских гонках»
Тошич об увольнении Федотова: «Шестое место — это не уровень ЦСКА»
Губерниев считает, что ЦСКА должен назначить Игнашевича на пост главного тренера: «Он созрел»
Ещенко назвал переход Соболева в «Зенит» маловероятным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Губерниев об увольнении Федотова из ЦСКА: «В команде была турбулентная атмосфера»

Грушевский об отставке Федотова: «Логику можно понять»