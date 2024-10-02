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Сегодня, 18:15

Салтыков — о возможной отставке Осинькина: «В «Крыльях все его любят. Надеюсь, у него все будет хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков, ранее выступавший за «Крылья Советов», отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера самарцев Игоря Осинькина из клуба.

«За результатами «Крыльев», конечно, слежу. В целом стараюсь следить за всеми командами, в которых ранее играл. Возможная отставка Осинькина? Думаю, это все слухи. Игорь Витальевич — замечательный тренер и человек. В клубе все его любят. Можете у любого спросить, кто и как к нему относится. Надеюсь, у Игоря Витальевича все будет хорошо», — цитирует Салтыкова Legalbet.

«Крылья Советов» после 10 туров с 11 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Никита Салтыков

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