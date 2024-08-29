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Сегодня, 23:12

Салтыков — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Пока рано что-то говорить, чемпионат длинный»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Локомотива» Никита Салтыков высказался о результатах железнодорожников в начале сезона-2024/25.

29 августа «Локомотив» обыграл «Химки» (4:0) в третьем туре FONBET Кубка России.

«Просто супер, что мы выигрываем. Также немаловажно, что в матче с «Химками» удалось сыграть на ноль и забить четыре мяча. Поэтому всех болельщиков «Локомотива» поздравляю с победой. А по поводу лидерства в премьер-лиге пока рано что-то говорить, потому что чемпионат длинный», — приводит слова Салтыкова Legalbet.

После шести туров РПЛ «Локомотив» с 15-ю очками лидирует в турнирной таблице, опережая на один балл «Зенит».

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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