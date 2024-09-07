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Сегодня, 14:13

Никита Щитов: «У Демидова есть задатки будущей звезды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от игры 18-летнего форварда СКА Ивана Демидова в нынешнем сезоне.

«Пока что Иван играет очень здорово. Если он продолжит в том же духе и без травм, то все будет хорошо. Кузнецов, думаю, будет много ему подсказывать. Вообще, в СКА много опытных ребят. Демидов — очень хороший игрок. Он выделяется, здорово обыгрывает и катается. У Демидова есть задатки будущей звезды», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Демидов был выбран на драфте НХЛ-2024 «Монреалем» под 5-м номером. В первом матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ) Демидов записал на свой счет голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
КХЛ
Иван Демидов

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