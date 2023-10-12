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Сегодня, 15:09

Никита Симонян награжден медалью Льва Яшина

Виктория Кравченко
Никита Симонян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин наградил медалью имени Льва Яшина олимпийского чемпиона Никиту Симоняна. Этот трофей вручают спортсменам за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. Сегодня, 12 октября, Никите Симоняну исполнилось 97 лет.

«Мы с Левой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе и я с большой теплотой вспоминаю те дни!» — поблагодарил Симонян за награду.

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года, четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка СССР. В настоящее время он занимает пост первого вице?президента РФС

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