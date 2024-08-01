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Сегодня, 12:16

Симонян раскритиковал Соболева: «Он не спартаковец! Скатертью дорога»

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Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал «СЭ» слухи вокруг возможного перехода нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак». И прошу вас, не жалейте о нем. Если он не считает честью играть за «Спартак», скатертью дорога, все!» — сказал Симонян «СЭ».

Ранее сообщалось, что Соболев сказал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что не может сосредоточиться на игре за «Спартак», потому что все его мысли заняты переходом в «Зенит».

23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал заявил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Александр Абустин

Александр Соболев
Никита Симонян
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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