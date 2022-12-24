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Сегодня, 10:41

Никита Симонян: «В России никогда не родятся свои Мбаппе и Месси»

Никита Симонян считает, что в России никогда не будет своих Месси и Мбаппе
Виктория Кравченко
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Известный тренер Никита Симонян порассуждал на тему возможного появления в российском футболе игроков уровня Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

— В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?

— Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно. В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки — Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов. Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимся, великими, — цитирует Симоняна «РБ Спорт».

Аргентина в Месси стала чемпионом мира по футболу 2022 года, обыграв Францию с Мбаппе в серии пенальти со счетом 4:2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-simonyan-v-rossii-nikogda-ne-rodyatsya-svoi-mbappe-i-messi/
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Никита Симонян
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