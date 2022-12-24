Никита Симонян: «В России никогда не родятся свои Мбаппе и Месси»

Никита Симонян считает, что в России никогда не будет своих Месси и Мбаппе

Известный тренер Никита Симонян порассуждал на тему возможного появления в российском футболе игроков уровня Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

— В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?

— Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно. В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки — Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов. Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимся, великими, — цитирует Симоняна «РБ Спорт».