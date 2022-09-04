Симонян верит в победу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян пожелал удачи красно-белым перед матчем 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Никогда не даю прогнозов на матчи. Верю в наших ребят, желаю им удачи сегодня. Вперед «Спартак»! Победа будет только за нами, верим в этом искренне!» — сказал Симонян

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября на стадионе «Открытие банк Арена» и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на пятой строчке.