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4 сентября, 19:17

Симонян верит в победу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян пожелал удачи красно-белым перед матчем 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Никогда не даю прогнозов на матчи. Верю в наших ребят, желаю им удачи сегодня. Вперед «Спартак»! Победа будет только за нами, верим в этом искренне!» — сказал Симонян

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября на стадионе «Открытие банк Арена» и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на пятой строчке.

Никита Симонян
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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