Никита Высоцкий о фильме про Черенкова: «Это про тот футбол, в котором было живое и настоящее, за что мы его и любили»

Советский и российский актер Никита Высоцкий рассказал о своих впечатлениях от фильма «Федя. Народный футболист» про экс-игрока «Спартака» Федора Черенкова.

Премьера картины состоялась 28 октября в Москве.

«Важно, что это кино, чтобы это приняла критика, но сегодня я рад за моих друзей, которые это делали. Я на определенных этапах знакомился с тем, что они написали и сделали. Я вижу, как они подсушили картину, это хорошо о них говорит. Редко люди так безжалостны к себе. Мне кажется, то, что люди хлопали, как дети, это значит, что добились самого главного — непосредственной реакции.

Я помню, как играл Черенков. Я никогда не болел за «Спартак», но это не «Спартак», это футбол. Я думаю, что болельщики разных клубов эту картину посмотрят и увидят самое главное — это про тот футбол, в котором был важен футбол. Да, люди зарабатывали этим, это большой спорт. Но в котором было что-то такое живое и настоящее, за что мы его и любили», — сказал Никита Высоцкий.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.