Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Никита Высоцкий — о Галицком: «Он построил империю! Снимаю шляпу — и здоровья, Сергей Николаевич!»

Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Российский актер Никита Высоцкий поделился мнением о возможном чемпионстве «Краснодара».

— После яркой победы «Краснодара» над «Ростовом» все заговорили, что клуб Сергея Галицкого уже созрел для того, чтобы лишить «Зенит» шестого подряд чемпионства. Вы тоже так считаете?

— А почему нет? Помню, отец рассказывал мне, как еще в советские времена создавался «Современник» Ефремова. И мало кто верил, что такое возможно. Но великий талант и неуемная страсть Олега Николаевича помогли ему сделать, казалось бы, невозможное. То же самое удалось и Галицкому. С блеском! Он не просто сумел создать с нуля по-настоящему профессиональный клуб, но еще и построил целую футбольную империю — с академией, современной базой и роскошным стадионом европейского уровня. Причем творец всего этого с самого начала заявлял, что хочет видеть свой «Краснодар» только на первых ролях. Пришло ли его время? После 11 туров у «Краснодара» 8 побед, 3 ничьих и 0 поражений. 7 очков отрыва от идущего третьим «Зенита». Чем не чемпионская поступь? В отличие от «Локомотива», у «Краснодара» нет проблем с обороной. Зато есть сильнейший вратарь страны Сафонов, а еще классные защитники Алонсо и Волков. В полузащите солируют Сперцян с Черниковым, а наконечник — пробивной технарь Кордоба. Нынешний «Краснодар» — хорошо отлаженная Ивичем машина, которая, меняя скорости, может выбираться из любых передряг. Что и было в матче с «Ростовом». Словом, как пел отец, у «Краснодара» Галицкого своя колея, с которой он не сворачивает. Снимаю шляпу — и здоровья вам, Сергей Николаевич!

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. «У Галицкого с «Краснодаром», как пел отец, своя колея, с которой они не свернут!» Интервью Никиты Высоцкого

ФК Краснодар
Никита Высоцкий
Сергей Галицкий
0
Читайте также
МОК отреагировал на слова Путина об этнической дискриминации россиян
Российский тренер может продолжить карьеру в НХЛ. Илья Воробьев в «Ванкувере» — это прорыв
Россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля
Диписточник сообщил о лоббировании экс-замглавы МИДа РФ Кунадзе передачи Курил Японии
Politico назвала возможную причину антиукраинской позиции премьера Словакии Фицо
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков считает, что Мамаеву и Смолову было бы полезнее открыть футбольную академию в России