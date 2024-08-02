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Сегодня, 08:20

Высоцкий — о Семине: «Сохранилось в нем какое-то пацанство. И мне это очень нравится»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о тренере Юрии Семине.

— Вы и сегодня на матчи в Черкизово регулярно заглядываете?

— Уже нет. Смотрю по телевизору. Если раньше безумно любил «Локомотив», то сейчас с грустью за ним наблюдаю. Началось это с ухода Семина — еще при Смородской, в конце 2010-го. Я воспринял болезненно. Через несколько лет он вернулся, опять выиграл чемпионство, два Кубка России, а в 2020-м Палыча снова бесцеремонно убрали...

Мне обидно за Семина, я расстроен, как в этой ситуации повел себя «Локомотив». Нельзя такими людьми разбрасываться. Его должны были оставить в клубе. И не в роли посаженного генерала. Палыч — наше все!

— Есть про него история, которую вспоминаете и улыбаетесь?

— Как-то после матча Палыч, посидев в теплой компании, всех к себе на дачу позвал. Приехали — там никого, ключей нет. Дом под охраной. Что сделал Семин? Полез через забор!

— Зная Юрия Палыча, не удивлены.

— Да, сохранилось в нем какое-то пацанство. И мне это очень нравится. Ни возраст, ни регалии Семина не изменили. Многие посмеиваются над его криками на бровке, говорят, чуть ли не в падучей бьется... Но вот такой человек. Искренний, непосредственный, отчаянный.

Никита Высоцкий. Никита Высоцкий: «В апреле отец пишет: «Уйду я в это лето в малиновом плаще». В июле умирает»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
Юрий Семин
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