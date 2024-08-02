Высоцкий — о Смородской: «Работала по принципу: «А что не пить, когда дают?»

Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о тренере Юрии Семине и бывшем президенте клуба Ольге Смородской.

— Я понимаю, почему в последние годы все руководители хотели от Семина избавиться. Почему Смородская его ломала. А он ей на банкете отвечал: «У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной. Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом!»

— Ну и почему же?

— Для Семина главное — футбол. Потом все остальное. А для менеджеров, которые его и турнули, на первом месте деньги. К тому же Палыч занимает в клубе слишком большое пространство. Классический тренер старой школы, многое старается контролировать. Он не вписывается в нынешнюю бизнес-надстройку над футболом. Как и Романцев.

Я с уважением относился к Васе Уткину, но был категорически не согласен, когда он говорил, что время Семина-тренера давно ушло. Иногда вообще отзывался о нем в самых отвратительных выражениях. При этом нахваливал Смородскую, считал ее классным менеджером. Но она работала по принципу: «А что не пить, когда дают?»

— ???

— Это из песни моего отца. И в ЦСКА, и в «Локомотиве» в распоряжении Ольги Юрьевны был огромный бюджет. С такими возможностями добиться результата не сложно...