Никита Высоцкий: «Я попал на матч команды Семина, где увидел игру совсем юного Измайлова. Так и заболел «Локомотивом»

Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» рассказал, как начал болеть за железнодорожников.

— Любовь к «Локомотиву» перешла к тебе от Владимира Семеновича?

— Нет. Здесь все решил случай. Я как-то попал на матч команды Юрия Семина в Черкизово, где увидел игру совсем юного Измайлова, техникой и смекалкой очень напомнившего мне Черенкова. Да и вся команда Юрия Павловича тогда была в ударе. Вот так и заболел «Локомотивом». А отец больше отдавал предпочтение хоккею, где его командой был ЦСКА. Он ведь дружил с Всеволодом Бобровым, Валерием Харламовым. Скорее всего, любовь к армейскому клубу перешла к нему по наследству от отца — профессионального военного. В футболе Владимир Семенович был близко знаком с Львом Ивановичем Яшиным, которому после ухода великого вратаря посвятил песню. Концовка ее получилась чуть грустноватой. В первоначальном варианте финальной была строка: «...потому и ухожу на покой». Но в итоге отец все-таки решил поменять ее на более ободряющую: «Я весь матч борюсь с собой — видно, жребий мой такой! Так, спокойно — подают угловой...». Кстати, на Олимпиаде в Монреале футболисты сборной подарили ему роскошный мяч с автографами. Я долго и бережно хранил его. Но однажды не утерпел и вытащил во двор поиграть с ребятами. Мяч-то я домой принес, а вот автографы во дворе на асфальте остались...