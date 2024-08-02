Высоцкий: «Мне не нравится политика «Зенита», который отовсюду вычищает и выскребает игроков»

Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил переход в «Зенит» полузащитника Максима Глушенкова.

— Когда слышите, что Глушенков, лучший игрок «Локомотива» прошлого сезона, переходит в «Зенит», где за четыре года заработает миллиард рублей — о чем думаете?

— Конечно, мне не нравится политика «Зенита», который отовсюду вычищает и выскребает игроков. Причем в Петербурге почти никто из них не раскрылся. Но самих ребят могу понять. Вот у меня бабушка выступала за ЦДКА...

— Нина Максимовна?!

— Нет, по маминой линии, Наталья Николаевна. На лыжах бегала, занималась греблей и стрельбой. Затем на физтехе преподавала английский, воспитывала двоих детей. Вдруг в ЦДКА решили собрать женскую команду по ручному мячу. Слово «гандбол» тогда еще не звучало. Тренер предложил: «Давай к нам. Ты быстрая, выносливая...»

— Согласилась?

— Да! Так самые горячие воспоминания бабушки — об этом отрезке. Как первое время тренировались не на маленькой площадке, а на футбольном поле. Носились от ворот до ворот, ломали друг друга. Играть-то никто толком не умел. Я к чему веду?

— К чему?

— Вот это погружение в другую среду для любого спортсмена имеет колоссальное значение. Неважно, сколько он получает. Просто хочется попробовать что-то новое, неизведанное. Проверить себя — потяну или нет? На ярмарку или уже оттуда? Так и к переходу Глушенкова отношусь. Хочу, чтобы у него получилось. Чтобы дикое количество латиносов, играющих в «Зените», не отжали парня, а дали возможность конкурировать. Пока справляется, молодец.