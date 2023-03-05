Никола Антич: «У Кремля пока не был, с семьей собираюсь посмотреть»

Сербский защитник «Химок» Никола Антич рассказал, когда он собирается познакомится с русской культурой.

«Я все знал о России до этого, отношения между россиянами и сербами всегда хорошие. Конечно, уже ходил чуть-чуть по Москве, но не так много, сейчас приедет семья, так что с ними посмотрю. Времени не так много, основная цель — футбол, я этим занимаюсь, Москву буду смотреть на ходу, если не будет времени, то не посмотрю. У Кремля пока не был, с семьей собираюсь посмотреть», — приводит слова Антича ТАСС.

10 февраля сербский защитник подписал контракт с «Химками».

Последняя команда Антича — солигорский «Шахтер». В составе белорусского клуба Никола провел 121 встречу, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.