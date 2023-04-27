Защитник «Химок» Антич: «До сих пор не понимаю, почему не получилось у Гогниева»

Защитник «Химок» Никола Антич в комментарии для «СЭ» высказался о работе Спартака Гогниева на посту главного тренера подмосковного клуба.

«До сих пор не понимаю, почему у него не получилось в «Химках». Мне жалко, что так вышло. У нас просто не шла игра — ни голов, ни очков, ничего! Мы всей командой потерялись. Сейчас ситуацию удалось переломить, идем дальше! Спартаку Артуровичу я желаю только удачи», — сказал Антич «СЭ».

Гогниев возглавлял клуб с сентября 2022 года. Свой пост он покинул 3 апреля. На данный момент «Химки» возглавляет Андрей Талалаев.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 24 матча.