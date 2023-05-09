Антич: «Не понимаю, почему некоторые иностранцы уезжают из России»

Полузащитник «Химок» Никола Антич заявил, что не понимает причину отъезда из России иностранных футболистов.

«Как отношусь к отъезду легионеров из России? Это политика. Я не был в РПЛ год или два назад, но уровень, может, был выше. Сейчас уровень российского футбола тоже высок, поэтому не понимаю, почему некоторые иностранцы уезжают из России — здесь все нормально. Возможно, причина в отсутствии игр в еврокубках», — приводит слова Антича Sport24.

29-летний серб выступает за «Химки» с февраля 2023 года.