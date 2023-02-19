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Сегодня, 19:14

Никола Валентич: «Дзюба может помочь «Локомотиву», однако изменить рисунок игры кондиции и возраст не позволят»

Алина Савинова
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Экс-игрок «Анжи», «Алании» и «Сибири» Никола Валентич оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Дзюба пытался найти себя за границей, там не получилось. Но Артем — опытный футболист, и в «Зените» себя показывал, и в сборной был капитаном. Он совершал ошибки, но все мы ошибаемся. Чем-то он может помочь «Локомотиву», однако изменить рисунок игры кондиции и возраст не позволят. Впрочем, картины он в любом случае не испортит», — приводит «РБ Спорт» слова Валентича.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikola-valentich-konditsii-i-vozrast-ne-pozvolyat-dzyube-izmenit-risunok-igry-lokomotiva/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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