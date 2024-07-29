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Судейство

Сегодня, 15:05

Николаев назвал верным решение не назначать пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» за игру рукой защитника Шумахова

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным в ворота махачкалинского «Динамо» пенальти за игру рукой защитника Идара Шумахова на 78-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Ни один повтор не убеждает, была рука или нет. Защитник в этом моменте убирает руки за спину и делает все возможное, чтобы мяч не попал в руку. Потом, уже падая, эта рука стремится в опору, как принято говорить. Поэтому, я думаю, что в ВАР центре это посмотрели и поддержали решение. В принципе, с этим можно согласиться. На мой взгляд, верное решение», — сказал Николаев «СЭ».

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».

(Александр Абустин)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
Алексей Николаев
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