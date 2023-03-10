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Сегодня, 21:50

Николаев объяснил, почему Пустовойтовой не дают судить матчи в РПЛ

Алина Савинова
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Экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев считает, что судье Анастасии Пустовойтовой нужна регулярная практика работы главным арбитром в первой лиге, чтобы получать назначения на матчи чемпионата России.

«Анастасии не дают назначений на матчи РПЛ из-за нескольких моментов. Первый — нужна регулярная практика работы главным арбитром в первой лиге, этого Пустовойтовой пока не хватает. Работа должна вестись на протяжении нескольких лет. Второй — у нее сейчас определенные проблемы со здоровьем», — приводит РИА «Новости» слова Николаева.

Пустовойтова работала в финале женского турнира по футболу на Олимпиаде в Токио, а также в полуфинале женской Лиги чемпионов. В РПЛ она привлекалась в качестве резервного арбитра, а в ФНЛ у нее был опыт работы главной судьей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230310/pustovoytova-1857094932.html
Футбол
РПЛ
Алексей Николаев
Анастасия Пустовойтова
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