Николаев о назначении Карасева на матч «Спартака» и «Зенита»: «На первый план выйдет мастерство футболистов»

Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасева на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Все ждут огненного матча, зрелищной борьбы, нарушений и конфликтных ситуаций. Но мне хотелось бы верить, что игра пройдет на хорошем спортивном тоне. На первый план выйдет мастерство футболистов, а не качество работы арбитра. У Сергея Карасева богатый опыт проведения сложных матчей и для него это ожидаемое назначение. У Сергея есть своя харизма, он уважаемый в футбольном сообществе человек. О нем много говорить не надо, просто посмотрите, как он работает на матчах», — сказал Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Софья Грецкая