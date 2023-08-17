Николаев о назначении Карасева на матч «Спартака» и «Зенита»: «На первый план выйдет мастерство футболистов»

Сегодня, 14:44
Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасева на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».
«Все ждут огненного матча, зрелищной борьбы, нарушений и конфликтных ситуаций. Но мне хотелось бы верить, что игра пройдет на хорошем спортивном тоне. На первый план выйдет мастерство футболистов, а не качество работы арбитра. У Сергея Карасева богатый опыт проведения сложных матчей и для него это ожидаемое назначение. У Сергея есть своя харизма, он уважаемый в футбольном сообществе человек. О нем много говорить не надо, просто посмотрите, как он работает на матчах», — сказал Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19:30 по московскому времени.
Софья Грецкая
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -