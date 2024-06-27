Ломбертс: «Зенит» становится «Баварией» в России

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс сравнил питерцев с «Баварией».

«Сейчас тяжело смотреть матчи в России, но это прекрасный результат, — цитирует Ломбертса ТАСС. — «Зенит» становится такой «Баварией» в России, я надеюсь, что конкуренты будут, чтобы не было скучно. Но это великолепное достижение, поздравляю. «Зенит» — один из больших клубов России, приятно смотреть, как клуб превращается в «Баварию» или в ПСЖ в России по таким победам».

Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России. В сезоне-2023/24 команда Сергея Семака сделала «золотой дубль» — выиграла чемпионат и Кубок страны.