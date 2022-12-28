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Сегодня, 12:25

Николас Ломбертс назвал причины своего досрочного ухода из «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что решил уйти из петербургского клуба, чтобы расстаться со всеми в хороших отношениях. Футболист провел в «Зените» 10 сезонов.

«У меня все еще оставался один год по контракту с «Зенитом». И я всерьез думал — оставаться мне или нет. Думаю, что уйти было правильным решением. Я покинул команду с теплыми чувствами. Если бы я остался еще на один сезон при Манчини, это мог быть еще более сложный год для меня. Я бы так же не играл. А покидать «Зенит» с негативом я не хотел. Он навсегда в моем сердце», — сказал Ломбертс Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Николас Ломбертс
ФК Зенит
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