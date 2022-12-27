Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:38

Экс-защитник «Зенита» Ломбертс: «Очень сильно скучаю по Санкт-Петербургу. Хочу приехать туда как можно скорее»

Ломбертс заявил, что очень скучает по Санкт-Петербургу
Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, когда последний раз был в Санкт-Петербурге.

«Когда я был в Петербурге? Очень-очень давно. Когда Бельгия играла с Россией на чемпионате Европы. В ноябре как раз было три года. Конечно, я скучаю. Я много раз хотел поехать, когда закончил карьеру игрока. Но потом разбушевалась корона — не было возможности путешествовать. А после этого я начал работать в «Генте». Если появится возможность, я сразу же приеду, без вопросов. Но сейчас я работаю в режиме 24 на 7. Кстати, «Зенит» приглашал меня на матч легенд против «Спартака». Но, увы, в тот день как раз была игра у «Гента», — приводит слова Ломбертса Sport24.

37-летний Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. За это время он сыграл за команду 289 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-27-lomberts-zenit-priglashal-menya-na-match-legend-protiv-spartaka-yesliby-ya-priyekhal-oniby-tochno-vyigrali
Николас Ломбертс
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Абаскаль вспомнил, о чем подумал, когда получил предложение от «Спартака»

Абаскаль объяснил, почему «Спартак» является топ-клубом в России