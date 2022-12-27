Экс-защитник «Зенита» Ломбертс: «Очень сильно скучаю по Санкт-Петербургу. Хочу приехать туда как можно скорее»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, когда последний раз был в Санкт-Петербурге.

«Когда я был в Петербурге? Очень-очень давно. Когда Бельгия играла с Россией на чемпионате Европы. В ноябре как раз было три года. Конечно, я скучаю. Я много раз хотел поехать, когда закончил карьеру игрока. Но потом разбушевалась корона — не было возможности путешествовать. А после этого я начал работать в «Генте». Если появится возможность, я сразу же приеду, без вопросов. Но сейчас я работаю в режиме 24 на 7. Кстати, «Зенит» приглашал меня на матч легенд против «Спартака». Но, увы, в тот день как раз была игра у «Гента», — приводит слова Ломбертса Sport24.

37-летний Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. За это время он сыграл за команду 289 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.