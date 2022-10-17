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Сегодня, 21:26

Николай Гонтарь: «Что, Галактионов такой патриот Нижнего Новгорода?»

Виктория Кравченко

Бывший вратарь «Динамо» Николай Гонтарь поделился мнением по поводу возможного перехода 38-летнего тренера Михаила Галактионова из «Нижнего Новгорода» в «Локомотив».

Специалист возглавил «Нижнего Новгорода» в июне 2022 года.

— В плане серьезности у Михаила все нормально. Вдумчивый и грамотный тренер со знанием особенностей современного футбола. Уже где-то поработал. Есть определенный опыт. А кто его назначает, это не в моей компетенции, — сказал Гонтарь в интервью «РБ Спорт».

— Но если сейчас Галактионов уйдет из «НН», то фактически бросит команду, которая в него поверила?

— Вы мыслите какими-то категориями, для меня непонятными. Что, Галактионов такой патриот Нижнего Новгорода? Я хорошо его знаю по работе в нашей академии. Вы представляете, какой прошел период его становления? От тренера в академии до главного тренера в команде премьер-лиги. За это время подходы и взгляды тренера меняются.

Йозеф Циннбауэр был уволен с поста главного тренера «Локомотива» 8 октября. Исполняющим обязанности тренера назначен Андрей Федоров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-gontar-galaktionov-brosit-pari-nn-a-chto-on-takoj-patriot-nizhnego-novgoroda/
ФК Локомотив (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Михаил Галактионов
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