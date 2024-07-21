Комличенко: «Жара внесла свой отпечаток в подготовку «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как погодные условия отразились на команде при подготовке к сезону-2024/25.

«Как прошли сборы? Все хорошо, главное — без травм. Из-за жары было тяжело, она внесла отпечаток. А так, нормально.

Насколько было тяжело играть против ЦСКА в жару? Нормально. Вот перед игрой тренировались — вообще была жесть. В матче было чуть-чуть полегче», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Встреча 1-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА завершилась вничью со счетом 0:0. В следующем матче желто-синие встретятся с «Крыльями Советов» 26 июля.