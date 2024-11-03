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Сегодня, 06:31

Комличенко — о ничьей с «Динамо»: «Одни не могут, другие — хотят, но не получается»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

— Боевая игра. Ничего в атаке у нас особо не получалось, — цитирует «РБ Спорт» Комличенко. — Всю игру мяч летал над головой, всю игру как под мостом провел. Одни не могут, другие — хотят, но не получается.

— Не могут — это вы?

— Да.

— А хотят, но не получается — это «Динамо».

— Да.

— Почему вы не можете?

— Не в оптимальной форме. С чем связано? С результатами

Источник: «РБ Спорт»
Николай Комличенко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов

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