Комличенко — о ничьей с «Динамо»: «Одни не могут, другие — хотят, но не получается»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

— Боевая игра. Ничего в атаке у нас особо не получалось, — цитирует «РБ Спорт» Комличенко. — Всю игру мяч летал над головой, всю игру как под мостом провел. Одни не могут, другие — хотят, но не получается.

— Не могут — это вы?

— Да.

— А хотят, но не получается — это «Динамо».

— Да.

— Почему вы не можете?

— Не в оптимальной форме. С чем связано? С результатами