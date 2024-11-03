Сегодня, 06:31
Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.
— Боевая игра. Ничего в атаке у нас особо не получалось, — цитирует «РБ Спорт» Комличенко. — Всю игру мяч летал над головой, всю игру как под мостом провел. Одни не могут, другие — хотят, но не получается.
— Не могут — это вы?
— Да.
— А хотят, но не получается — это «Динамо».
— Да.
— Почему вы не можете?
— Не в оптимальной форме. С чем связано? С результатами