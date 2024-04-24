Комличенко: «За сезон я получил две серьезные травмы, поэтому и потерял место в составе — все логично»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по поводу того, что в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе команды.

«За сезон я получил две серьезные травмы, поэтому и потерял место в составе — все логично. Голенков выступает на уровне и забивает в каждой игре. Это нормальная ситуация, которая психологически никак на меня не влияет.

Я стараюсь выходить на поле и делать свое дело. Дальше будет видно. Думаю, все будет хорошо», — приводит слова Комличенко Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Комличенко сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.