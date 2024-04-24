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Сегодня, 13:50

Комличенко: «За сезон я получил две серьезные травмы, поэтому и потерял место в составе — все логично»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по поводу того, что в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе команды.

«За сезон я получил две серьезные травмы, поэтому и потерял место в составе — все логично. Голенков выступает на уровне и забивает в каждой игре. Это нормальная ситуация, которая психологически никак на меня не влияет.
Я стараюсь выходить на поле и делать свое дело. Дальше будет видно. Думаю, все будет хорошо», — приводит слова Комличенко Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Комличенко сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
Николай Комличенко
ФК Ростов
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