Ларин: «У «Локомотива» феноменальный атакующий потенциал»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об атакующем потенциале «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Я не считаю, что у «Локомотива» есть проблемы с атакующими игроками. Есть Воробьев, Сулейманов, Сарвели, Салтыков, не только один Пиняев. Последний матч с «Динамо» показал, что у «Локомотива» феноменальный атакующий потенциал. Они не забили верные моменты, играя против «Динамо» лучше, чем с «Акроном», — цитирует Ларина Metaratings.ru.

На старте сезона в чемпионате России «Локомотив» дома обыграл «Акрон» (3:2) и уступил в гостях московскому «Динамо» со счетом 1:3.

В следующем матче команда Михаила Галактионова примет «Ростов» в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет 30 июля.