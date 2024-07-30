Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:56

Ларин: «У «Локомотива» феноменальный атакующий потенциал»

Telegram Дзен

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об атакующем потенциале «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Я не считаю, что у «Локомотива» есть проблемы с атакующими игроками. Есть Воробьев, Сулейманов, Сарвели, Салтыков, не только один Пиняев. Последний матч с «Динамо» показал, что у «Локомотива» феноменальный атакующий потенциал. Они не забили верные моменты, играя против «Динамо» лучше, чем с «Акроном», — цитирует Ларина Metaratings.ru.

На старте сезона в чемпионате России «Локомотив» дома обыграл «Акрон» (3:2) и уступил в гостях московскому «Динамо» со счетом 1:3.

В следующем матче команда Михаила Галактионова примет «Ростов» в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет 30 июля.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Ларин
0
Читайте также
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады в Париже из-за болезни
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Ромащенко — о новом сезоне РПЛ: «Очень заметна разница по игре команд в контрпрессинг»

Ромащенко: «Глушенков добавил «Зениту» красок. У Максима высокий футбольный интеллект»