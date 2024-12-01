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Сегодня, 19:33

Ларин о победе «Крыльев» над «Зенитом»: «Осинькин в очередной раз доказал, что он топ-тренер»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в комментарии «СЭ» отреагировал на победу самарцев над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

«Игорь Витальевич и команда — молодцы. Осинькин в очередной раз доказал, что он может относиться к категории топ-тренеров. Команда — молодцы, вышли биться! Можно говорить, что угодно. А футбол остается футболом — все решается на поле. Команда была очень мотивирована, заряжена на эту победу. Очень рад победе «Крыльев» над чемпионом России», — сказал Ларин «СЭ».

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в чемпионате России. Команда Осинькина прервала серию из трех поражений в РПЛ.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Николай Ларин
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