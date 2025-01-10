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Ларин — об игре Зиньковского в «Спартаке»: «Не полностью оправдал ожидания»

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

— Появляется информация, что Зиньковский может уйти из «Спартака»...

— Все видят, что у него какая-то проблема, скорее всего, она началась после кубкового матча против «Динамо», когда при счете 1:0 он вышел на замену и прямо на глазах у Станковича сделал несколько неудачных действий, в итоге была ничья, и после этого произошел какой-то надлом у тренера и футболиста. Что-то у них, наверное, есть, большего не знаю. Во-первых, всем своим воспитанниками говорю одну вещь: «Причину любых неудач надо искать только в себе». Я, конечно, мог бы сказать, что ему надо сменить команду, но не знаю — жизнь покажет правильно это или нет. Как по мне, могут быть какие-то случаи, в которых он может поменять мнение тренера и перевернуть его в свою пользу. Потому что надо быть честным, последние матчи в которых он выходил, нельзя сказать, что он сыграл в них очень удачно.

— Он уже не первый год в «Спартаке», но нельзя сказать, что он полностью оправдал ожидания, почему так получается?

— Да, наверное, можно сказать, что он не полностью оправдал ожидания. С чем это связано, сложно сказать. Наверное, конкуренция выше, чем была в условных «Крыльях Советов». Как говорил сам Антон, когда играл в Самаре: «Мне становится здесь уже неинтересно, потому что, как бы я ни сыграл, Игорь Витальевич все равно поставит меня в состав, поэтому я хочу идти туда, где будет конкуренция». Ну вот, ушел.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел за «Спартак» 13 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

Александр Абустин

Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Николай Ларин
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