Ларин: «Мне кажется, Осинькин сейчас находится на своем месте»

Сегодня, 03:19
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил возможность приглашения тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на должность главного тренера сборной России.
«Наверно каждому человеку интересно потренировать сборную. Но одно дело интересно и совсем другое — на своем месте человек или нет? Мне кажется, Игорь Витальевич сейчас находится на своем месте», — цитирует Metaratings.ru Ларина.
58-летний Осинькин тренирует «Крылья Советов» с июля 2020 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате России.