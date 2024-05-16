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Сегодня, 03:19

Ларин: «Мне кажется, Осинькин сейчас находится на своем месте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил возможность приглашения тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на должность главного тренера сборной России.

«Наверно каждому человеку интересно потренировать сборную. Но одно дело интересно и совсем другое — на своем месте человек или нет? Мне кажется, Игорь Витальевич сейчас находится на своем месте», — цитирует Metaratings.ru Ларина.

58-летний Осинькин тренирует «Крылья Советов» с июля 2020 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате России.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikolai-larin-mne-kazhetsya-osinkin-seichas-nakhoditsya-na-svoyom-meste-363388/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Николай Ларин
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