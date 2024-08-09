Ларин: «Глушенков забьет больше 15 голов в этом сезоне»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, сколько голов может забить полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в текущем сезоне РПЛ.

«Я же называл его инопланетянином! Сколько там до другой планеты километров — столько может и забьет. Думаю, больше 15 голов в этом сезоне. Инопланетянин, потому что схож с Месси? Нет, потому что он особенный и его футбол как будто с другой планеты, по сравнению с тем футболом, который показывают среднестатистические российские футболисты. Глушенков сейчас — лучший российский футболист в РПЛ», — сказал Ларин «СЭ».

25-летний Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах во всех турнирах.