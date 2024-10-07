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Сегодня, 19:49

Ларин: «Полностью поддерживаю Осинькина. Все происходящее — неправильно по отношению к нему»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию вокруг главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Полностью поддерживаю Игоря Витальевича. Все, что происходило в последнее время, неправильно по отношению к нему, как человеку. Говорю о том, как все эти разговоры происходили вокруг человека, который этого не заслужил», — сказал Ларин «СЭ».

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ уступили на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Сообщалось, что после этого матча Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Николай Ларин

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