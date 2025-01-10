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Сегодня, 09:50

Ларин — о заявлениях Федорищева: «Если он посчитал нужным сказать это, значит на то есть основания»

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о коррупционном скандале в российском футболе.

— История с Федорищевым утихла, наберет ли она новые обороты?

— Сложно что-то комментировать, могу сказать так, как говорят большинство моих коллег: «Если он посчитал нужным сказать такие слова, значит, на то есть какие-то основания». Что будет дальше я не знаю.

— Насколько все будет масштабно?

— Не могу ответить на этот вопрос, потому что абсолютно не в повестке, как сейчас принято говорить. Я приехал на кубок Колыванова и получаю огромное удовольствие от того, как играют дети и это моя стихия. Все, что происходит в профессиональном футболе и вокруг него — не для меня. Я в очередной раз это понял и очень счастлив, что мне удалось побывать здесь, на этом турнире.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным преступникам за выплату взяток судьям, а в российском судействе существует коррупционная схема. Позже чиновник рассказал, что предоставил имеющиеся у него факты в правоохранительные органы.

Александр Абустин

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ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
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