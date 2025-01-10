Ларин сравнил Глушенкова с бразильцами «Зенита»: «Еще неизвестно, кто из них больше бразилец»

Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— Как оцените игру Глушенкова в первой части сезона?

— Жалко, что получил эту нелепую травму в матче с «Химками»... Такую сумасшедшую форму он тогда набрал. Но в целом хорошо дебютировал, еще неизвестно кто из них больше бразилец — Глушенков или бразильцы «Зенита». В очередной раз могу сказать, что Максим — игрок уровня «Барселоны».

— Какая у него сейчас цель?

— Сейчас его цель — «Зенит». Ни о чем другом он просто не думает, у Максима в жизни все происходит само собой, то есть он после Е2 — Е4, конь G1 — F3, пока не знает, что пойдет. Поэтому он играет в «Зените», пусть спокойно там и играет, дальше сам разберется в том, что будет, сейчас он думает о «Зените».

— Получается, ждем предложения от «Барселоны»?

— Думаю, если будет такое предложение, то «Зенит» его продаст.

Глушенков в 2024 году провел за «Зенит» 14 игр во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи.

Александр Абустин