Ларин — о «Зените»: «Если команда ставит себе задачу постоянно быть чемпионом, она имеет право выпускать 9 бразильцев»

Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре российских футболистов за «Зенит».

— Складывается впечатление, что «Зенит» негативно влияет на российских игроков, есть пример Бакаева или Адамова, у которых после «Зенита» не получается вернуться на былой уровень, согласны с этим?

— Ну пришел же статусный игрок Глушенков и у него все получается. Значит, есть и другие примеры. Допустим, тот же Мостовой — его же можно считать игроком основного состава. В целом, он же себя хорошо проявляет. Получается, люди не смогли доказать, что они сильнее кого-то другого.

— То есть это проблема самих игроков, а не «Зенита»?

— Не знаю, мне сложно говорить о проблемах «Зенита», потому что я не был внутри. Так, с виду, если команда ставит себе задачу постоянно быть чемпионом, то она под выполнение этих задач имеет право выпускать 9 бразильцев.

— Получается, что в контексте легионеров нормально относитесь к истории с Сантосом?

— Нет, мне не нравится, когда бразильцам дают русские паспорта. Это происходит, но мне такое не нравится.

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября Указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Александр Абустин