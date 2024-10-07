Ларин о травме Глушенкова: «Жизнь такая штука — белая полоса сменяется черной»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на повреждение полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Травмы бывают. Не везет в этом сезоне? Он все еще лучший бомбардир, по семь мячей вместе с Батраковым забил. Сначала Максиму везло, потом не повезло. Жизнь такая штука — белая полоса сменяется черной. Созванивались с Максимом, но тему травмы не обсуждали», — сказал Ларин «СЭ».

Ранее «Зенит» сообщил, что Глушенков предварительно пропустит четыре недели из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

25-летний россиянин получил травму 2 октября в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).